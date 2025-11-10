search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 高雄銀(2836)10月營收4.28億元年增率高達26.12％

鉅亨網新聞中心


高雄銀(2836-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.28億元，年增率26.12%，月增率-1.39%。

今年1-10月累計營收為41.66億元，累計年增率14.86%。

最新價為12.2元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1304 張
  • 外資買賣超：+1300 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.28億 26% -1%
25/9 4.35億 18% 1%
25/8 4.29億 12% -3%
25/7 4.41億 4% -11%
25/6 4.94億 7% 28%
25/5 3.87億 9% -0%

高雄銀(2836-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為代理市庫,存款,授信,外匯,信託,投資等金融業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收高雄銀

相關行情

台股首頁我要存股
高雄銀12.2+0.00%
美元/台幣31.004-0.13%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty