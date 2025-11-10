營收速報 - 高雄銀(2836)10月營收4.28億元年增率高達26.12％
今年1-10月累計營收為41.66億元，累計年增率14.86%。
最新價為12.2元，近5日股價下跌0%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1304 張
- 外資買賣超：+1300 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.28億
|26%
|-1%
|25/9
|4.35億
|18%
|1%
|25/8
|4.29億
|12%
|-3%
|25/7
|4.41億
|4%
|-11%
|25/6
|4.94億
|7%
|28%
|25/5
|3.87億
|9%
|-0%
高雄銀(2836-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為代理市庫,存款,授信,外匯,信託,投資等金融業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
