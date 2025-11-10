search icon



營收速報 - 中信金(2891)10月營收242.08億元年增率高達52.31％

鉅亨網新聞中心


中信金(2891-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣242.08億元，年增率52.31%，月增率-16.44%。

今年1-10月累計營收為1,981.67億元，累計年增率26.08%。

最新價為42.4元，近5日股價下跌-0.36%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7126 張
  • 外資買賣超：+14882 張
  • 投信買賣超：-8018 張
  • 自營商買賣超：+262 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 242.08億 52% -16%
25/9 289.73億 78% 16%
25/8 250.29億 118% 137%
25/7 105.47億 -53% -61%
25/6 268.93億 59% 146%
25/5 109.14億 -12% 8%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

中信金

中信金42.4+1.19%
美元/台幣30.973-0.23%

