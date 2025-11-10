營收速報 - 中信金(2891)10月營收242.08億元年增率高達52.31％
鉅亨網新聞中心
中信金(2891-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣242.08億元，年增率52.31%，月增率-16.44%。
今年1-10月累計營收為1,981.67億元，累計年增率26.08%。
最新價為42.4元，近5日股價下跌-0.36%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7126 張
- 外資買賣超：+14882 張
- 投信買賣超：-8018 張
- 自營商買賣超：+262 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|242.08億
|52%
|-16%
|25/9
|289.73億
|78%
|16%
|25/8
|250.29億
|118%
|137%
|25/7
|105.47億
|-53%
|-61%
|25/6
|268.93億
|59%
|146%
|25/5
|109.14億
|-12%
|8%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI泡沫？ 是讓你低接的機會！ 提前佈局 缺貨+漲價
- 【台股投資週報】12檔營收創新高+配息5元以上績優股出列
- 營收速報 - 聯光通(4903)10月營收8,660萬元年增率高達513.68％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至29.41元，預估目標價為590元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇