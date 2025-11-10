search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.94元，預估目標價為1665元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.36元下修至26.94元，其中最高估值32.14元，最低估值25.72元，預估目標價為1665元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值32.14(32.14)47.1358.24
最低值25.72(25.44)30.6531.41
平均值27.43(27.66)38.0949.44
中位數26.94(27.36)37.6652.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值32,328,00054,164,22071,550,340
最低值27,865,00034,120,00040,921,000
平均值30,660,84041,551,51054,185,220
中位數31,230,79042,420,78054,406,910

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
創意1890+9.88%
美元/台幣31.000-0.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

偏強
創意

73.33%

勝率

#營收獲利增加

偏強
創意

73.33%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
創意

73.33%

勝率

#營收創高股

偏強
創意

73.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty