鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.94元，預估目標價為1665元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.36元下修至26.94元，其中最高估值32.14元，最低估值25.72元，預估目標價為1665元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|32.14(32.14)
|47.13
|58.24
|最低值
|25.72(25.44)
|30.65
|31.41
|平均值
|27.43(27.66)
|38.09
|49.44
|中位數
|26.94(27.36)
|37.66
|52.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32,328,000
|54,164,220
|71,550,340
|最低值
|27,865,000
|34,120,000
|40,921,000
|平均值
|30,660,840
|41,551,510
|54,185,220
|中位數
|31,230,790
|42,420,780
|54,406,910
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)目標價調升至1665元，幅度約4.06%
- 〈台股開盤〉台積電領軍千金股大漲逾200點 回攻27900點震盪加劇
- 盤中速報 - 創意(3443)股價拉至漲停，漲停價1890.0元，成交3,940張
- 盤中速報 - 創意(3443)大漲7.27%，報1845元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇