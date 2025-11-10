盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.52%，總成交額17.74億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，10日11:04相關指數上漲2.52%，總成交額17.74億元，大盤占比2.37%。
該產業上漲家數7、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股擎亞(8096-TW)10日11:04股價上漲5.3元，報58.8元，漲幅9.91%。
電子通路類指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數下跌2.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.34%
|-2.57%
|近一月
|+0.36%
|-2.37%
|近三月
|+1.27%
|+7.95%
|近六月
|-2.28%
|+15.8%
