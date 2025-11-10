search icon



盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.52%，總成交額17.74億

鉅亨網新聞中心


台股今日電子通路業類股表現強勁，10日11:04相關指數上漲2.52%，總成交額17.74億元，大盤占比2.37%。

該產業上漲家數7、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股擎亞(8096-TW)10日11:04股價上漲5.3元，報58.8元，漲幅9.91%。

電子通路類指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數下跌2.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.34% -2.57%
近一月 +0.36% -2.37%
近三月 +1.27% +7.95%
近六月 -2.28% +15.8%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

