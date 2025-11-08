鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.83元，預估目標價為217元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.43元上修至8.83元，其中最高估值9.12元，最低估值8.28元，預估目標價為217元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.12(9.14)
|10.01
|14.2
|最低值
|8.28(8.09)
|6.76
|9.24
|平均值
|8.76(8.51)
|8.85
|11.52
|中位數
|8.83(8.43)
|9.01
|11.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,171,180
|49,914,820
|70,064,690
|最低值
|34,098,000
|42,726,010
|49,827,100
|平均值
|34,782,120
|46,381,930
|58,482,430
|中位數
|34,911,890
|46,042,020
|56,878,420
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.36
|4.78
|5.59
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,856,031
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
