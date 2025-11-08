search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至8.83元，預估目標價為217元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.43元上修至8.83元，其中最高估值9.12元，最低估值8.28元，預估目標價為217元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.12(9.14)10.0114.2
最低值8.28(8.09)6.769.24
平均值8.76(8.51)8.8511.52
中位數8.83(8.43)9.0111.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值35,171,18049,914,82070,064,690
最低值34,098,00042,726,01049,827,100
平均值34,782,12046,381,93058,482,430
中位數34,911,89046,042,02056,878,420

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.364.785.594.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,856,03133,025,30736,781,99633,759,389

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
京元電子213.5-1.84%
美元/台幣31.045+0.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty