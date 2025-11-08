鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為202.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.88元上修至8.04元，其中最高估值8.58元，最低估值7.63元，預估目標價為202.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.58(8.27)
|13.61
|14.47
|15.29
|最低值
|7.63(7.37)
|7.69
|8.61
|11.54
|平均值
|8.05(7.9)
|9.28
|11.16
|13.4
|中位數
|8.04(7.88)
|9.04
|10.76
|13.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|317.58億
|444.91億
|499.27億
|573.25億
|最低值
|279.19億
|297.32億
|301.14億
|303.57億
|平均值
|299.86億
|356.77億
|373.98億
|417.73億
|中位數
|300.65億
|345.92億
|354.57億
|376.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.07
|8.93
|5.17
|-1.12
|4.99
|營業收入
|89.67億
|268.97億
|316.28億
|285.92億
|281.00億
詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
