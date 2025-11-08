鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為202.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.88元上修至8.04元，其中最高估值8.58元，最低估值7.63元，預估目標價為202.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.58(8.27)13.6114.4715.29
最低值7.63(7.37)7.698.6111.54
平均值8.05(7.9)9.2811.1613.4
中位數8.04(7.88)9.0410.7613.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值317.58億444.91億499.27億573.25億
最低值279.19億297.32億301.14億303.57億
平均值299.86億356.77億373.98億417.73億
中位數300.65億345.92億354.57億376.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.078.935.17-1.124.99
營業收入89.67億268.97億316.28億285.92億281.00億

詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNRG

