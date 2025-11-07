盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報6806.56點
截至台北時間07日10:38，費城半導體下跌211.83點（或3.02%），暫報6806.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.74%
- 近 1 月：+3.61%
- 近 3 月：+26.45%
- 近 6 月：+62.79%
- 今年以來：+39.77%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌7.72%；超捷國際(MCHP-US)下跌7.07%；安可(AMKR-US)下跌5.12%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.3%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.09%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲0.19%。
