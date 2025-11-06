鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元

search icon



Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.4元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.48元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.28(-0.28)-0.020.120.33
最低值-0.48(-0.51)-0.47-0.46-0.34
平均值-0.39(-0.42)-0.3-0.15-0.02
中位數-0.4(-0.42)-0.31-0.160.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.71億69.58億76.35億82.17億
最低值58.14億63.28億68.96億74.22億
平均值58.95億65.94億72.30億77.84億
中位數59.05億65.84億72.40億76.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.31-0.89-0.82-0.42
營業收入25.07億41.17億46.02億46.06億53.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSNAP

