鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.4元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.48元，預估目標價為9.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.28(-0.28)
|-0.02
|0.12
|0.33
|最低值
|-0.48(-0.51)
|-0.47
|-0.46
|-0.34
|平均值
|-0.39(-0.42)
|-0.3
|-0.15
|-0.02
|中位數
|-0.4(-0.42)
|-0.31
|-0.16
|0.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.71億
|69.58億
|76.35億
|82.17億
|最低值
|58.14億
|63.28億
|68.96億
|74.22億
|平均值
|58.95億
|65.94億
|72.30億
|77.84億
|中位數
|59.05億
|65.84億
|72.40億
|76.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
