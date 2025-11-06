鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為45.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.66元，最低估值0.57元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.61)0.851.051.03
最低值0.57(0.57)0.680.831.03
平均值0.61(0.58)0.760.951.03
中位數0.59(0.58)0.750.971.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.20億15.00億18.30億20.74億
最低值11.98億14.38億16.89億20.15億
平均值12.07億14.71億17.49億20.44億
中位數12.02億14.75億17.46億20.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.32-0.20-1.19-0.17
營業收入2.91億4.73億6.98億9.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

