鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為45.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.66元，最低估值0.57元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.61)
|0.85
|1.05
|1.03
|最低值
|0.57(0.57)
|0.68
|0.83
|1.03
|平均值
|0.61(0.58)
|0.76
|0.95
|1.03
|中位數
|0.59(0.58)
|0.75
|0.97
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.20億
|15.00億
|18.30億
|20.74億
|最低值
|11.98億
|14.38億
|16.89億
|20.15億
|平均值
|12.07億
|14.71億
|17.49億
|20.44億
|中位數
|12.02億
|14.75億
|17.46億
|20.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|-0.20
|-1.19
|-0.17
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
|9.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
