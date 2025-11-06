search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估上修至9.65元，預估目標價為137.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.65元，其中最高估值10.25元，最低估值9.25元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.25(10.25)11.8512.5
最低值9.25(9.25)11.2511.75
平均值9.69(9.62)11.5312.17
中位數9.65(9.37)11.512.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.37億82.05億85.59億
最低值69.21億74.78億77.10億
平均值71.61億76.26億79.65億
中位數70.76億75.06億78.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2023.3010.5310.0510.57
營業收入77.88億62.27億67.73億77.32億82.78億

詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFG

相關行情

台股首頁我要存股
American Financial Group Inc135.18+2.80%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty