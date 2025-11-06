鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估上修至9.65元，預估目標價為137.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.65元，其中最高估值10.25元，最低估值9.25元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.25(10.25)
|11.85
|12.5
|最低值
|9.25(9.25)
|11.25
|11.75
|平均值
|9.69(9.62)
|11.53
|12.17
|中位數
|9.65(9.37)
|11.5
|12.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.37億
|82.05億
|85.59億
|最低值
|69.21億
|74.78億
|77.10億
|平均值
|71.61億
|76.26億
|79.65億
|中位數
|70.76億
|75.06億
|78.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.20
|23.30
|10.53
|10.05
|10.57
|營業收入
|77.88億
|62.27億
|67.73億
|77.32億
|82.78億
詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為127.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為300.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇