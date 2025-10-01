鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為10.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.34元，其中最高估值0.38元，最低估值0.24元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.38(0.38)
|1
|0.64
|0.34
|最低值
|0.24(0.24)
|0.2
|0.32
|0.26
|平均值
|0.31(0.3)
|0.54
|0.41
|0.3
|中位數
|0.34(0.28)
|0.51
|0.34
|0.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.34億
|14.68億
|13.05億
|9.87億
|最低值
|10.46億
|9.35億
|8.12億
|8.31億
|平均值
|11.14億
|11.81億
|10.12億
|9.09億
|中位數
|11.25億
|11.51億
|9.66億
|9.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|0.06
|-0.07
|-0.14
|0.06
|營業收入
|7.08億
|8.08億
|7.13億
|7.20億
|9.30億
詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
