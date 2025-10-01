鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為10.00元

search icon



Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為10.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.34元，其中最高估值0.38元，最低估值0.24元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.38(0.38)10.640.34
最低值0.24(0.24)0.20.320.26
平均值0.31(0.3)0.540.410.3
中位數0.34(0.28)0.510.340.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.34億14.68億13.05億9.87億
最低值10.46億9.35億8.12億8.31億
平均值11.14億11.81億10.12億9.09億
中位數11.25億11.51億9.66億9.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.030.06-0.07-0.140.06
營業收入7.08億8.08億7.13億7.20億9.30億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHL

赫克拉礦業11.965+0.63%

