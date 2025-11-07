鉅亨網新聞中心 2025-11-07 08:00

今日操盤前瞻：

美股重點新聞摘要2025年11月7日 (圖:Reuters/TPG)

紐約聯準銀行總裁威廉斯談話

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克談話

特斯拉年度股東大會

費城聯準銀行總裁 Anna Paulson 談話

聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆

中國 10 月貿易收支

中國 10 月外匯存底

美國 10 月非農就業人口、失業率

美國 11 月密大消費者信心指數

特斯拉股東批准馬斯克 1 兆美元薪酬方案

特斯拉 (TSLA-US) 週四 (6 日) 在德州奧斯汀召開股東大會，股東已批准執行長馬斯克 (Elon Musk) 的薪酬方案，總額最高可達 1 兆美元。特斯拉表示，該薪酬方案獲得逾 75% 股東支持。特斯拉週四盤後股價一度跳漲約 2%。

美 AI 沙皇：政府不會紓困 AI 產業、一家倒了其他公司會補上！

據《CNBC》報導，川普政府的 AI 與加密貨幣沙皇薩克斯 (David Sacks) 周四 (6 日) 明確表態，聯邦政府不會紓困 AI 產業。此前 OpenAI 財務長曾提及希望建立包含聯邦「支持」的融資生態系統，引發政府是否將介入的討論。

奧特曼：OpenAI 沒有也不希望政府為 AI 紓困 今年底年化營收將達 200 億美元

針對鉅額基建計畫引發的資金擔憂，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 周四 (6 日) 表示，OpenAI 的業務成長速度足以在未來幾年支撐基建支出計畫，預估今年底年化營收達到 200 億美元，到 2030 年增為數千億美元。

川普改口：美國人確實為關稅「付出一些成本」