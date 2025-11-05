鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯營投資管理集團(AMG-US)EPS預估上修至25.32元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯營投資管理集團(AMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.35元上修至25.32元，其中最高估值25.64元，最低估值24.35元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.64(26.07)
|31.48
|37.01
|最低值
|24.35(23.72)
|28.17
|31.79
|平均值
|25.28(24.59)
|30.02
|34.69
|中位數
|25.32(24.35)
|30.7
|34.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.15億
|24.31億
|25.56億
|最低值
|20.65億
|22.92億
|24.61億
|平均值
|20.94億
|23.63億
|25.09億
|中位數
|20.98億
|23.64億
|25.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.33
|13.05
|25.35
|17.42
|15.13
|營業收入
|20.28億
|24.12億
|23.73億
|20.87億
|20.43億
詳細資訊請看美股內頁：
聯營投資管理集團(AMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
