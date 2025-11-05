鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯營投資管理集團(AMG-US)EPS預估上修至25.32元，預估目標價為295.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯營投資管理集團(AMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.35元上修至25.32元，其中最高估值25.64元，最低估值24.35元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值25.64(26.07)31.4837.01
最低值24.35(23.72)28.1731.79
平均值25.28(24.59)30.0234.69
中位數25.32(24.35)30.734.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值21.15億24.31億25.56億
最低值20.65億22.92億24.61億
平均值20.94億23.63億25.09億
中位數20.98億23.64億25.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.3313.0525.3517.4215.13
營業收入20.28億24.12億23.73億20.87億20.43億

詳細資訊請看美股內頁：
聯營投資管理集團(AMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

