鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.92元，其中最高估值4.95元，最低估值4.74元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.95(4.86)5.356.686.4
最低值4.74(4.74)5.15.546.31
平均值4.89(4.82)5.275.846.36
中位數4.92(4.81)5.35.786.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值131.22億136.35億142.43億145.32億
最低值129.80億133.60億137.53億145.30億
平均值130.67億135.09億140.30億145.31億
中位數130.77億135.19億140.58億145.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.824.453.913.163.05
營業收入101.19億124.01億126.47億123.39億126.73億

詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

