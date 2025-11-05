鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥(HSIC-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.92元，其中最高估值4.95元，最低估值4.74元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.95(4.86)
|5.35
|6.68
|6.4
|最低值
|4.74(4.74)
|5.1
|5.54
|6.31
|平均值
|4.89(4.82)
|5.27
|5.84
|6.36
|中位數
|4.92(4.81)
|5.3
|5.78
|6.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|131.22億
|136.35億
|142.43億
|145.32億
|最低值
|129.80億
|133.60億
|137.53億
|145.30億
|平均值
|130.67億
|135.09億
|140.30億
|145.31億
|中位數
|130.77億
|135.19億
|140.58億
|145.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.82
|4.45
|3.91
|3.16
|3.05
|營業收入
|101.19億
|124.01億
|126.47億
|123.39億
|126.73億
詳細資訊請看美股內頁：
漢瑞祥(HSIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
