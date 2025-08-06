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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥HSIC-US的目標價調降至72元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)提出目標價估值：中位數由76元下修至72元，調降幅度5.26%。其中最高估值86元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予漢瑞祥評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀1位。

漢瑞祥今(6日)收盤價為64.83元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HSIC市場預估目標價

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