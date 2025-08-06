鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥HSIC-US的目標價調降至72元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)提出目標價估值：中位數由76元下修至72元，調降幅度5.26%。其中最高估值86元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予漢瑞祥評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀1位。
漢瑞祥今(6日)收盤價為64.83元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥HSIC-US的目標價調降至77元，幅度約3.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為185.00元
下一篇