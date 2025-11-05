search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services Corp(PRIM-US)EPS預估上修至5.29元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Primoris Services Corp(PRIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.29元，其中最高估值5.53元，最低估值4.99元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.53(5.41)6.689.087.38
最低值4.99(4.72)5.456.386.51
平均值5.27(5.07)5.826.946.98
中位數5.29(5.06)5.776.747.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.78億82.63億93.14億96.55億
最低值70.23億74.48億84.06億84.63億
平均值73.07億79.55億87.82億90.52億
中位數72.58億80.17億87.38億90.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.162.172.472.333.31
營業收入34.91億34.98億44.21億57.15億63.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Primoris Services Corp(PRIM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRIM

相關行情

台股首頁我要存股
Primoris Services Corp128.02-10.6%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty