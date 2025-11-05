鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services Corp(PRIM-US)EPS預估上修至5.29元，預估目標價為158.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Primoris Services Corp(PRIM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.29元，其中最高估值5.53元，最低估值4.99元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.53(5.41)
|6.68
|9.08
|7.38
|最低值
|4.99(4.72)
|5.45
|6.38
|6.51
|平均值
|5.27(5.07)
|5.82
|6.94
|6.98
|中位數
|5.29(5.06)
|5.77
|6.74
|7.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.78億
|82.63億
|93.14億
|96.55億
|最低值
|70.23億
|74.48億
|84.06億
|84.63億
|平均值
|73.07億
|79.55億
|87.82億
|90.52億
|中位數
|72.58億
|80.17億
|87.38億
|90.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.16
|2.17
|2.47
|2.33
|3.31
|營業收入
|34.91億
|34.98億
|44.21億
|57.15億
|63.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Primoris Services Corp(PRIM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services CorpPRIM-US的目標價調升至158元，幅度約7.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services CorpPRIM-US的目標價調升至147.5元，幅度約4.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primoris Services CorpPRIM-US的目標價調升至136元，幅度約4.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為48.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇