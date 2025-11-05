search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、兆豐金 (2886-TW)、台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、兆豐金 (2886-TW)、日月光投控 (3711-TW)、康舒 (6282-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
聯電 (2303-TW)、兆豐金 (2886-TW)、欣興 (3037-TW)、永豐金 (2890-TW)、日月光投控 (3711-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、永豐金 (2890-TW)、兆豐金 (2886-TW)、欣興 (3037-TW)、玉山金 (2884-TW)


5. 外資當日 (04) 買超的股票
旺宏 (2337-TW)、聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、中石化 (1314-TW)、彰銀 (2801-TW)
 

