鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估下修至-3.01元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.95元下修至-3.01元，其中最高估值-2.17元，最低估值-3.34元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.17(-2.17)-0.632.467.65
最低值-3.34(-3.41)-3.56-0.253.85
平均值-2.96(-2.91)-215.56
中位數-3.01(-2.95)-1.991.15.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.91億3.67億6.86億12.30億
最低值1.80億2.63億4.58億8.40億
平均值1.87億3.04億5.63億10.11億
中位數1.87億2.97億5.80億9.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.04-1.40-3.47-3.20-4.34
營業收入0.00315萬2,364萬7,743萬1.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRYTM

