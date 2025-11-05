鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估下修至-3.01元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.95元下修至-3.01元，其中最高估值-2.17元，最低估值-3.34元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.17(-2.17)
|-0.63
|2.46
|7.65
|最低值
|-3.34(-3.41)
|-3.56
|-0.25
|3.85
|平均值
|-2.96(-2.91)
|-2
|1
|5.56
|中位數
|-3.01(-2.95)
|-1.99
|1.1
|5.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91億
|3.67億
|6.86億
|12.30億
|最低值
|1.80億
|2.63億
|4.58億
|8.40億
|平均值
|1.87億
|3.04億
|5.63億
|10.11億
|中位數
|1.87億
|2.97億
|5.80億
|9.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.04
|-1.40
|-3.47
|-3.20
|-4.34
|營業收入
|0.00
|315萬
|2,364萬
|7,743萬
|1.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
