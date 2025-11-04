盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報167.19美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間04日23:16股價下跌8.89美元，報167.19美元，跌幅5.05%，成交量752,478（股），盤中最高價174.84美元、最低價167.14美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.14%
- 近 1 月：+12.58%
- 近 3 月：-8.76%
- 近 6 月：-18.74%
- 今年以來：-30.1%
