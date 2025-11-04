盤中速報 - 鋐寶科技(6674)急跌-3.64%報20.95元，成交322張
鉅亨網新聞中心
鋐寶科技(6674-TW)近5分K跌速3.64%，04日09:07報20.95元，成交322張，今日跌幅為8.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鋐寶科技(6674-TW)近5日股價上漲11.49% ，所屬產業為通信網路業，相關通信網路 上漲 2.54%。集中市場加權指數 上漲 1.22%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-118 張
- 外資買賣超：-118 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+71 張
- 融券增減：+44 張
