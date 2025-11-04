search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 鋐寶科技(6674)急跌-3.64%報20.95元，成交322張

鉅亨網新聞中心


鋐寶科技(6674-TW)近5分K跌速3.64%，04日09:07報20.95元，成交322張，今日跌幅為8.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鋐寶科技(6674-TW)近5日股價上漲11.49% ，所屬產業為通信網路業，相關通信網路 上漲 2.54%。集中市場加權指數 上漲 1.22%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-118 張
  • 外資買賣超：-118 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+71 張
  • 融券增減：+44 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28486.97+0.54%
鋐寶科技21.15-7.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
鋐寶科

88.24%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty