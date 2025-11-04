search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至12.63元，預估目標價為245元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.73元下修至12.63元，其中最高估值13.15元，最低估值12.3元，預估目標價為245元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值13.15(13.32)16.94
最低值12.3(12.3)13.43
平均值12.66(12.74)15.15
中位數12.63(12.73)15.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值53,797,00060,608,000
最低值52,610,00056,649,000
平均值53,183,00058,354,000
中位數53,162,50058,079,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.2810.989.28.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,967,45851,158,12247,167,74938,240,058

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智易202+0.25%
美元/台幣30.838+0.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#散戶進大戶拋

偏弱
智易

70.37%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty