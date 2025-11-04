鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至12.63元，預估目標價為245元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.73元下修至12.63元，其中最高估值13.15元，最低估值12.3元，預估目標價為245元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|13.15(13.32)
|16.94
|最低值
|12.3(12.3)
|13.43
|平均值
|12.66(12.74)
|15.15
|中位數
|12.63(12.73)
|15.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|53,797,000
|60,608,000
|最低值
|52,610,000
|56,649,000
|平均值
|53,183,000
|58,354,000
|中位數
|53,162,500
|58,079,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.28
|10.98
|9.2
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,967,458
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調降至245元，幅度約3.16%
- 智易三大產品線受惠WiFi 7升級週期 看好2026年滲透率持續提升
- 0050、006208換股了！台灣50指數二進二出 康霈、川湖上榜
- 歐洲電信市場復甦 逐步汰換華為設備 台灣網通廠突圍美國關稅壁壘
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇