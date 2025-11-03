search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估下修至5.73元，預估目標價為154.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元下修至5.73元，其中最高估值5.75元，最低估值5.7元，預估目標價為154.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.75(5.95)5.967.6
最低值5.7(5.75)5.356.25
平均值5.72(5.86)5.696.65
中位數5.73(5.85)5.756.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值37.27億39.38億41.80億
最低值36.66億37.72億39.09億
平均值36.93億38.24億40.24億
中位數36.90億37.88億40.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.213.613.594.255.53
營業收入29.29億32.27億33.22億34.87億35.83億

詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

