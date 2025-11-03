鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估下修至5.73元，預估目標價為154.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元下修至5.73元，其中最高估值5.75元，最低估值5.7元，預估目標價為154.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.75(5.95)
|5.96
|7.6
|最低值
|5.7(5.75)
|5.35
|6.25
|平均值
|5.72(5.86)
|5.69
|6.65
|中位數
|5.73(5.85)
|5.75
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.27億
|39.38億
|41.80億
|最低值
|36.66億
|37.72億
|39.09億
|平均值
|36.93億
|38.24億
|40.24億
|中位數
|36.90億
|37.88億
|40.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.21
|3.61
|3.59
|4.25
|5.53
|營業收入
|29.29億
|32.27億
|33.22億
|34.87億
|35.83億
詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
