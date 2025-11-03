盤後速報 - 久陽(5011)下週(11月10日)除息0.2元，預估參考價10.85元
鉅亨網新聞中心
久陽(5011-TW)下週(11月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(11月3日)收盤價11.05元計算，預估參考價為10.85元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
久陽(5011-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。近5日股價下跌1.79%，櫃買市場加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/10
|11.05
|0.2
|1.81%
|0.0
|2024/07/18
|24.85
|1.0
|4.02%
|0.0
|2023/07/13
|26.55
|1.993
|7.51%
|0.0
|2022/07/27
|27.85
|0.35
|1.26%
|0.0
|2022/04/21
|39.4
|0.95
|2.41%
|0.0
