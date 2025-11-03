search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 久陽(5011)下週(11月10日)除息0.2元，預估參考價10.85元

鉅亨網新聞中心


久陽(5011-TW)下週(11月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(11月3日)收盤價11.05元計算，預估參考價為10.85元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

久陽(5011-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。近5日股價下跌1.79%，櫃買市場加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/10 11.05 0.2 1.81% 0.0
2024/07/18 24.85 1.0 4.02% 0.0
2023/07/13 26.55 1.993 7.51% 0.0
2022/07/27 27.85 0.35 1.26% 0.0
2022/04/21 39.4 0.95 2.41% 0.0

