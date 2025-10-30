search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.29%，報1.301元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日20:30，美元/新加坡幣上漲0.0038點漲幅達0.29%，暫報1.301點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.26%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+1.43%
  • 近 6 月：-1.58%
  • 今年以來：-4.83%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.44%
  • 美元/日元相關性0.81，本日上漲1.04%
  • 美元/瑞郎相關性0.80，本日上漲0.21%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.2%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.28%
  • 歐元/加幣相關性-0.71，本日上漲0.13%

