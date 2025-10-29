鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.97元，其中最高估值2.05元，最低估值1.74元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.05(1.89)
|2.73
|3
|3.24
|最低值
|1.74(1.74)
|2.04
|2.67
|3.24
|平均值
|1.93(1.82)
|2.48
|2.86
|3.24
|中位數
|1.97(1.83)
|2.48
|2.88
|3.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.64億
|53.76億
|56.96億
|56.42億
|最低值
|46.22億
|50.78億
|54.04億
|56.42億
|平均值
|46.44億
|52.22億
|55.63億
|56.42億
|中位數
|46.44億
|52.24億
|55.66億
|56.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|2.99
|1.49
|-0.73
|1.18
|營業收入
|61.85億
|70.09億
|59.22億
|55.40億
|60.09億
詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
