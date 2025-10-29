鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元

search icon



Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元上修至1.97元，其中最高估值2.05元，最低估值1.74元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.05(1.89)2.7333.24
最低值1.74(1.74)2.042.673.24
平均值1.93(1.82)2.482.863.24
中位數1.97(1.83)2.482.883.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.64億53.76億56.96億56.42億
最低值46.22億50.78億54.04億56.42億
平均值46.44億52.22億55.63億56.42億
中位數46.44億52.24億55.66億56.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.132.991.49-0.731.18
營業收入61.85億70.09億59.22億55.40億60.09億

詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

IVZ

