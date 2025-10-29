鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至5.77元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.77元，其中最高估值6.05元，最低估值5.45元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.05(5.98)
|9.58
|14.05
|15.56
|最低值
|5.45(5.45)
|6.35
|7.28
|15.56
|平均值
|5.74(5.6)
|7.71
|10.5
|15.56
|中位數
|5.77(5.55)
|8.19
|11.32
|15.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.42億
|168.58億
|231.17億
|277.22億
|最低值
|113.75億
|130.50億
|152.33億
|277.22億
|平均值
|119.29億
|150.86億
|193.61億
|277.22億
|中位數
|119.88億
|157.34億
|210.00億
|277.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.47
|0.82
|1.18
|2.04
|3.62
|營業收入
|57.48億
|56.35億
|72.50億
|79.61億
|96.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
