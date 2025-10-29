鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至5.77元，預估目標價為350.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.77元，其中最高估值6.05元，最低估值5.45元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.05(5.98)9.5814.0515.56
最低值5.45(5.45)6.357.2815.56
平均值5.74(5.6)7.7110.515.56
中位數5.77(5.55)8.1911.3215.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.42億168.58億231.17億277.22億
最低值113.75億130.50億152.33億277.22億
平均值119.29億150.86億193.61億277.22億
中位數119.88億157.34億210.00億277.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.470.821.182.043.62
營業收入57.48億56.35億72.50億79.61億96.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCLS

