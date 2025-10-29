search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.36元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.57元下修至7.36元，其中最高估值9.63元，最低估值6.61元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.63(9.63)11.8915.25
最低值6.61(6.61)8.0910.99
平均值7.55(7.63)10.4213.33
中位數7.36(7.57)10.5913.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值80,287,64088,155,06098,113,790
最低值70,609,00076,700,00086,378,000
平均值73,699,40082,428,57091,661,620
中位數74,036,06081,392,17090,493,080

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.0910.7211.611.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,315,04270,440,94583,926,73583,793,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
力成182+3.12%
美元/台幣30.572-0.18%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
力成

69.57%

勝率

#上升三紅K

偏強
力成

69.57%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
力成

69.57%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
力成

69.57%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty