鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.36元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.57元下修至7.36元，其中最高估值9.63元，最低估值6.61元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.63(9.63)
|11.89
|15.25
|最低值
|6.61(6.61)
|8.09
|10.99
|平均值
|7.55(7.63)
|10.42
|13.33
|中位數
|7.36(7.57)
|10.59
|13.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80,287,640
|88,155,060
|98,113,790
|最低值
|70,609,000
|76,700,000
|86,378,000
|平均值
|73,699,400
|82,428,570
|91,661,620
|中位數
|74,036,060
|81,392,170
|90,493,080
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.09
|10.72
|11.6
|11.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
