鉅亨速報

Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為86.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.2元，其中最高估值7.16元，最低估值4.84元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.16(6.5)9.3313.312.43
最低值4.84(4.84)3.423.692.86
平均值6.22(5.92)7.148.499.24
中位數6.2(6.03)7.378.359.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.62億59.34億72.09億73.56億
最低值46.60億51.09億53.26億50.97億
平均值48.75億54.14億59.39億60.50億
中位數48.52億53.86億58.05億61.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.364.271.522.650.15
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億42.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

