鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為86.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.2元，其中最高估值7.16元，最低估值4.84元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.16(6.5)
|9.33
|13.3
|12.43
|最低值
|4.84(4.84)
|3.42
|3.69
|2.86
|平均值
|6.22(5.92)
|7.14
|8.49
|9.24
|中位數
|6.2(6.03)
|7.37
|8.35
|9.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.62億
|59.34億
|72.09億
|73.56億
|最低值
|46.60億
|51.09億
|53.26億
|50.97億
|平均值
|48.75億
|54.14億
|59.39億
|60.50億
|中位數
|48.52億
|53.86億
|58.05億
|61.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
