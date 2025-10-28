鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至18.87元，預估目標價為470.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.52元上修至18.87元，其中最高估值20.83元，最低估值17.54元，預估目標價為470.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.83(19.69)
|21.85
|24.78
|最低值
|17.54(17.54)
|19
|21
|平均值
|18.88(18.54)
|20.52
|22.86
|中位數
|18.87(18.52)
|20.33
|22.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.97億
|19.95億
|22.85億
|最低值
|16.19億
|17.12億
|18.49億
|平均值
|16.66億
|18.38億
|21.08億
|中位數
|16.42億
|18.34億
|21.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|營業收入
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
