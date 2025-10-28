search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至18.87元，預估目標價為470.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.52元上修至18.87元，其中最高估值20.83元，最低估值17.54元，預估目標價為470.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值20.83(19.69)21.8524.78
最低值17.54(17.54)1921
平均值18.88(18.54)20.5222.86
中位數18.87(18.52)20.3322.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.97億19.95億22.85億
最低值16.19億17.12億18.49億
平均值16.66億18.38億21.08億
中位數16.42億18.34億21.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.876.626.8813.2217.78
營業收入4.60億6.40億8.20億12.21億15.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

相關行情

台股首頁我要存股
Kinsale Capital Group Inc428.76+1.51%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty