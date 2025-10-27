search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 世德(2066)下週(11月3日)除息3.02元，預估參考價60.98元

鉅亨網新聞中心


世德(2066-TW)下週(11月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.02元。

以今日(10月27日)收盤價64.00元計算，預估參考價為60.98元，息值合計為3.02元，股息殖利率4.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

世德(2066-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車、機械用之特殊零件、配件生產及研發。汽車用之標準扣件(有螺紋及無螺紋產品)。電子、建築、家具及其他產業用之有螺紋扣件產品。近5日股價上漲5.91%，櫃買市場加權指數下跌0.2%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/03 64.00 3.0171 4.71% 0.0
2024/10/03 107.0 3.7775 3.53% 0.0
2023/08/24 84.4 4.419 5.24% 0.0
2022/08/24 72.8 2.0 2.75% 0.0
2021/08/30 52.2 1.7 3.26% 0.0

