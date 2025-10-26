鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.29億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-26 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：DEGO(DEGO)24小時跌幅43.4%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：yearn.finance(YFI)近一週漲幅0%；OGN(OGN)近一週漲幅0%；Radworks(RAD)近一週漲幅0%。