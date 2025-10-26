鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.38億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格111,558.97美元，24小時漲跌幅+0.53%；以太幣(ETH)現報價格3,929.39美元，24小時漲跌幅+0.01%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.68億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.1億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：DEGO(DEGO)24小時跌幅43.4%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：yearn.finance(YFI)近一週漲幅0%；OGN(OGN)近一週漲幅0%；Radworks(RAD)近一週漲幅0%。
近一週跌幅：yearn.finance(YFI)近一週跌幅0%；OGN(OGN)近一週跌幅0%；Radworks(RAD)近一週跌幅0%。
