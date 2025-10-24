盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報6985.65點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日09:32，費城半導體上漲138.26點（或2.02%），暫報6985.65點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.7%
- 近 1 月：+8.55%
- 近 3 月：+21.46%
- 近 6 月：+71.88%
- 今年以來：+36.36%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.85%；連貫(COHR-US)上漲3.63%；超微半導體(AMD-US)上漲3.6%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.41%；美光科技(MU-US)上漲2.37%。
部分成分股表現相對疲軟，科沃(QRVO-US)下跌0.1%。
