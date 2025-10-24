search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.02%，報6985.65點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日09:32，費城半導體上漲138.26點（或2.02%），暫報6985.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.7%
  • 近 1 月：+8.55%
  • 近 3 月：+21.46%
  • 近 6 月：+71.88%
  • 今年以來：+36.36%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.85%；連貫(COHR-US)上漲3.63%；超微半導體(AMD-US)上漲3.6%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.41%；美光科技(MU-US)上漲2.37%。

部分成分股表現相對疲軟，科沃(QRVO-US)下跌0.1%。

費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6991.842.11%
英特爾39.8901+4.53%
連貫126.865+4.40%
超微半導體249+5.96%
Onto Innovation Inc.135.21+2.49%
美光科技214.23+3.64%
科沃93.225+1.27%

