鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為162.50元
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.8元，其中最高估值5.01元，最低估值4.19元，預估目標價為162.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.01(4.92)
|6.51
|7.25
|8.65
|最低值
|4.19(4.03)
|4.68
|5.03
|7.19
|平均值
|4.77(4.53)
|5.54
|6.22
|7.92
|中位數
|4.8(4.49)
|5.5
|6.2
|7.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|216.03億
|253.50億
|288.76億
|328.16億
|最低值
|191.60億
|210.62億
|228.97億
|290.35億
|平均值
|209.81億
|235.14億
|253.44億
|309.26億
|中位數
|211.55億
|236.34億
|253.82億
|309.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.69
|3.28
|3.32
|2.90
|4.15
|營業收入
|146.25億
|171.82億
|174.27億
|149.05億
|184.36億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
