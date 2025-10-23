鉅亨速報 - Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為162.50元

search icon



Factset 最新調查：科林研發(LRCX-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為162.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對科林研發(LRCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.8元，其中最高估值5.01元，最低估值4.19元，預估目標價為162.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.01(4.92)6.517.258.65
最低值4.19(4.03)4.685.037.19
平均值4.77(4.53)5.546.227.92
中位數4.8(4.49)5.56.27.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值216.03億253.50億288.76億328.16億
最低值191.60億210.62億228.97億290.35億
平均值209.81億235.14億253.44億309.26億
中位數211.55億236.34億253.82億309.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.693.283.322.904.15
營業收入146.25億171.82億174.27億149.05億184.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科林研發(LRCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

