鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為179元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.72元上修至7.79元，其中最高估值8.67元，最低估值7.29元，預估目標價為179元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.67(8.67)
|14.45
|17.71
|最低值
|7.29(7.29)
|9.15
|10.57
|平均值
|7.83(7.81)
|11.87
|14.97
|中位數
|7.79(7.72)
|12.23
|14.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|647,384,000
|762,502,930
|859,247,510
|最低值
|624,415,000
|662,484,000
|651,881,000
|平均值
|634,601,640
|710,240,280
|793,516,050
|中位數
|633,102,000
|708,544,100
|823,213,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電熄火 開低一度挫逾260點 拉回至5日線整理
- 日月光擬收購ADI檳城工廠 雙方簽訂長約
- 〈台股盤後〉台積電創天價拉回平盤 連三天見新高漲63點收27752點
- 輝達新品齊出 台積電王者霸氣 多點開花 輪到誰？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇