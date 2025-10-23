鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至19.12元，預估目標價為462.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.69元上修至19.12元，其中最高估值19.25元，最低估值18.63元，預估目標價為462.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.25(19.03)
|22.18
|24.79
|27.07
|最低值
|18.63(18.49)
|20.6
|23.03
|27.07
|平均值
|19.05(18.7)
|21.41
|23.91
|27.07
|中位數
|19.12(18.69)
|21.24
|23.91
|27.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.20億
|42.96億
|44.77億
|46.77億
|最低值
|40.66億
|42.18億
|44.18億
|46.77億
|平均值
|40.95億
|42.66億
|44.47億
|46.77億
|中位數
|40.95億
|42.67億
|44.47億
|46.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.57
|9.10
|11.62
|6.78
|17.19
|營業收入
|28.94億
|35.02億
|43.45億
|41.75億
|40.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
