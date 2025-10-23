鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至19.12元，預估目標價為462.50元

search icon



Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至19.12元，預估目標價為462.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.69元上修至19.12元，其中最高估值19.25元，最低估值18.63元，預估目標價為462.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.25(19.03)22.1824.7927.07
最低值18.63(18.49)20.623.0327.07
平均值19.05(18.7)21.4123.9127.07
中位數19.12(18.69)21.2423.9127.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.20億42.96億44.77億46.77億
最低值40.66億42.18億44.18億46.77億
平均值40.95億42.66億44.47億46.77億
中位數40.95億42.67億44.47億46.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.579.1011.626.7817.19
營業收入28.94億35.02億43.45億41.75億40.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

