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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至18.54元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.1元上修至18.54元，其中最高估值18.77元，最低估值18.09元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.77(18.47)21.4723.2125.52
最低值18.09(18.08)20.1523.2125.52
平均值18.53(18.17)20.6923.2125.52
中位數18.54(18.1)20.5623.2125.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.35億43.50億44.80億46.80億
最低值40.24億42.70億44.80億46.80億
平均值40.93億43.11億44.80億46.80億
中位數41.03億43.13億44.80億46.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.579.1011.626.7817.19
營業收入28.94億35.02億43.45億41.75億40.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVMI

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Valmont Industries, Inc.358.44+1.38%

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