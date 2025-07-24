鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valmont Industries, Inc.(VMI-US)EPS預估上修至18.54元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Valmont Industries, Inc.(VMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.1元上修至18.54元，其中最高估值18.77元，最低估值18.09元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.77(18.47)
|21.47
|23.21
|25.52
|最低值
|18.09(18.08)
|20.15
|23.21
|25.52
|平均值
|18.53(18.17)
|20.69
|23.21
|25.52
|中位數
|18.54(18.1)
|20.56
|23.21
|25.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.35億
|43.50億
|44.80億
|46.80億
|最低值
|40.24億
|42.70億
|44.80億
|46.80億
|平均值
|40.93億
|43.11億
|44.80億
|46.80億
|中位數
|41.03億
|43.13億
|44.80億
|46.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.57
|9.10
|11.62
|6.78
|17.19
|營業收入
|28.94億
|35.02億
|43.45億
|41.75億
|40.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Valmont Industries, Inc.(VMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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