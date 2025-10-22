鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為340.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對奇異(GE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元上修至6.06元，其中最高估值6.39元，最低估值5.68元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.39(6.05)7.478.849.55
最低值5.68(5.68)6.467.368.2
平均值6.06(5.9)7.038.18.86
中位數6.06(5.92)7.038.169.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值419.72億475.10億539.94億551.19億
最低值394.02億427.52億457.37億494.63億
平均值410.43億458.42億501.70億533.65億
中位數412.67億461.13億499.06億542.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.64-6.16-0.058.365.99
營業收入798.93億741.74億765.71億679.55億387.02億

詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

