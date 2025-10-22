鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對奇異(GE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元上修至6.06元，其中最高估值6.39元，最低估值5.68元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.39(6.05)
|7.47
|8.84
|9.55
|最低值
|5.68(5.68)
|6.46
|7.36
|8.2
|平均值
|6.06(5.9)
|7.03
|8.1
|8.86
|中位數
|6.06(5.92)
|7.03
|8.16
|9.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|419.72億
|475.10億
|539.94億
|551.19億
|最低值
|394.02億
|427.52億
|457.37億
|494.63億
|平均值
|410.43億
|458.42億
|501.70億
|533.65億
|中位數
|412.67億
|461.13億
|499.06億
|542.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.64
|-6.16
|-0.05
|8.36
|5.99
|營業收入
|798.93億
|741.74億
|765.71億
|679.55億
|387.02億
詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
