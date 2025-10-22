search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為106.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.19元下修至5.03元，其中最高估值5.51元，最低估值4.95元，預估目標價為106.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.51(5.51)6.947.947.78
最低值4.95(5)4.855.66.05
平均值5.1(5.19)5.886.796.66
中位數5.03(5.19)5.666.756.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值296.78億326.94億339.40億319.07億
最低值258.14億247.86億269.60億282.52億
平均值269.68億283.96億308.15億294.73億
中位數262.40億283.71億308.29億282.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.493.553.838.767.90
營業收入187.25億235.39億288.39億351.59億336.52億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPCAR

