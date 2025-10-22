鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為106.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.19元下修至5.03元，其中最高估值5.51元，最低估值4.95元，預估目標價為106.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.51(5.51)
|6.94
|7.94
|7.78
|最低值
|4.95(5)
|4.85
|5.6
|6.05
|平均值
|5.1(5.19)
|5.88
|6.79
|6.66
|中位數
|5.03(5.19)
|5.66
|6.75
|6.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|296.78億
|326.94億
|339.40億
|319.07億
|最低值
|258.14億
|247.86億
|269.60億
|282.52億
|平均值
|269.68億
|283.96億
|308.15億
|294.73億
|中位數
|262.40億
|283.71億
|308.29億
|282.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|7.90
|營業收入
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
|336.52億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
