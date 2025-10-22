盤中速報 - Enzyme大跌30.91%，報9.68美元
鉅亨網新聞中心
Enzyme(MLN)在過去 24 小時內跌幅超過30.91%，最新價格9.68美元，總成交量達0.49億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：14.28美元，近 1 日最低價：9.01美元，流通供給量：2,987,867。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.52%
- 近 1 月：-2.81%
- 近 3 月：-9.74%
- 近 6 月：-5.94%
- 今年以來：-60.89%
