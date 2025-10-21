盤中速報 - 恆生科技指數上漲178.25點至6111.42點，漲幅3%
截至台北時間21日10:33，恆生科技指數上漲178.25點（或3%），暫報6111.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.46%
- 近 1 月：-5.74%
- 近 3 月：+6.22%
- 近 6 月：+21.1%
- 今年以來：+36.16%
焦點個股
大中華區概念領漲+3.10%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 4.43% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 3.15% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 3.07% 。
黃金及貴金屬概念領漲+2.16%。其中 招金礦業(01818-HK) 上漲 4.78% ; 紫金礦業(02899-HK) 上漲 4.07% ; 港銀控股(08162-HK) 上漲 3.51% 。
