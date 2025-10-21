search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲178.25點至6111.42點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間21日10:33，恆生科技指數上漲178.25點（或3%），暫報6111.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.46%
  • 近 1 月：-5.74%
  • 近 3 月：+6.22%
  • 近 6 月：+21.1%
  • 今年以來：+36.16%

焦點個股


大中華區概念領漲+3.10%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 4.43% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 3.15% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 3.07% 。

黃金及貴金屬概念領漲+2.16%。其中 招金礦業(01818-HK) 上漲 4.78% ; 紫金礦業(02899-HK) 上漲 4.07% ; 港銀控股(08162-HK) 上漲 3.51% 。

文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數大中華區黃金及貴金屬

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4346.39-0.20%
招金礦業31.580+3.47%
紫金礦業33.400+2.90%
港銀控股0.590+3.51%
ＸＬ二南方恒科6.375+4.68%
ＦＬ二南方恒指6.230+3.32%
ＦＬ二南方國指3.770+3.34%

