外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.6341元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日01:00，歐元/加幣下跌0.0079點跌幅達0.48%，暫報1.6341點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.01%
- 近 1 週：-0.54%
- 近 3 月：+1.49%
- 近 6 月：+3.10%
- 今年以來：+9.01%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.77，本日下跌0.06%
- 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日下跌0.02%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日下跌0.1%
