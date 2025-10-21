盤中速報 - Enzyme大漲156.84%，報13.51美元
鉅亨網新聞中心
Enzyme(MLN)在過去 24 小時內漲幅超過156.84%，最新價格13.51美元，總成交量達0.62億美元，總市值0.40億美元，目前市值排名第 171 名。
近 1 日最高價：14.39美元，近 1 日最低價：5.17美元，流通供給量：2,987,867。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.25%
- 近 1 月：-3.31%
- 近 3 月：-7.65%
- 近 6 月：-7.99%
- 今年以來：-60.89%
