盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6913.55點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間20日10:07，費城半導體上漲135.56點（或2%），暫報6913.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.78%
  • 近 1 月：+7.96%
  • 近 3 月：+18.24%
  • 近 6 月：+76.86%
  • 今年以來：+34.98%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.19%；美光科技(MU-US)上漲3.96%；英特爾(INTC-US)上漲2.74%；安可(AMKR-US)上漲2.37%；超微半導體(AMD-US)上漲2.03%。

部分成分股表現相對疲軟，科沃(QRVO-US)下跌3.14%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.42%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.73%；高通(QCOM-US)下跌0.58%；輝達(NVDA-US)下跌0.37%。

