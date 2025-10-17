盤後速報 - 野村全球航運龍頭(00960)次交易(20)日除息0.21元，參考價13.48元
野村全球航運龍頭(00960-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。
首日參考價為13.48元，相較今日收盤價13.68元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|13.68
|0.205
|1.5%
|0.0
|2025/07/16
|13.72
|0.2
|1.46%
|0.0
|2025/04/18
|13.05
|0.18
|1.38%
|0.0
|2025/01/17
|14.26
|0.18
|1.26%
|0.0
