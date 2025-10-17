search icon



盤後速報 - 野村全球航運龍頭(00960)次交易(20)日除息0.21元，參考價13.48元

鉅亨網新聞中心


野村全球航運龍頭(00960-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。

首日參考價為13.48元，相較今日收盤價13.68元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 13.68 0.205 1.5% 0.0
2025/07/16 13.72 0.2 1.46% 0.0
2025/04/18 13.05 0.18 1.38% 0.0
2025/01/17 14.26 0.18 1.26% 0.0

台股除權息

野村全球航運龍頭13.68

