盤後速報 - 富邦美國特別股(00717)次交易(20)日除息0.14元，參考價14.7元
富邦美國特別股(00717-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為14.7元，相較今日收盤價14.84元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.95%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|14.84
|0.141
|0.95%
|0.0
|2025/07/16
|14.11
|0.141
|1.0%
|0.0
|2025/04/23
|14.86
|0.173
|1.16%
|0.0
|2025/01/17
|16.26
|0.157
|0.97%
|0.0
|2024/10/17
|16.79
|0.167
|0.99%
|0.0
