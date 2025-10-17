search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 富邦美國特別股(00717)次交易(20)日除息0.14元，參考價14.7元

鉅亨網新聞中心


富邦美國特別股(00717-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為14.7元，相較今日收盤價14.84元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 14.84 0.141 0.95% 0.0
2025/07/16 14.11 0.141 1.0% 0.0
2025/04/23 14.86 0.173 1.16% 0.0
2025/01/17 16.26 0.157 0.97% 0.0
2024/10/17 16.79 0.167 0.99% 0.0

富邦美國特別股14.84-0.47%

