鉅亨速報

盤中速報 - 比特幣現金大跌12.21%，報457.4美元

鉅亨網新聞中心


比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內跌幅超過12.21%，最新價格457.4美元，總成交量達0.34億美元，總市值91.16億美元，目前市值排名第 11 名。

近 1 日最高價：529.7美元，近 1 日最低價：443.2美元，流通供給量：19,917,181。

比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.87%
  • 近 1 月：-18.29%
  • 近 3 月：+0.78%
  • 近 6 月：+50.87%
  • 今年以來：+11.85%

