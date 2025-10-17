search icon



盤中速報 - LINK大跌10.13%，報16.23美元

鉅亨網新聞中心


LINK(LINK)在過去 24 小時內跌幅超過10.13%，最新價格16.23美元，總成交量達1.15億美元，總市值109.85億美元，目前市值排名第 10 名。

近 1 日最高價：18.63美元，近 1 日最低價：16.17美元，流通供給量：678,099,970。

Chainlink平台旨在將智慧合約與現實世界數據連接起來，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。由於區塊鏈僅能存取其網路中的資料，Chainlink的預測系統(Oracle)透過以太坊網路將外部資料提供給智慧合約，當條件滿足時則觸發合約執行。參與者可以透過提供存取外部網絡資料來得到獎勵。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.75%
  • 近 1 月：-27.30%
  • 近 3 月：-3.11%
  • 近 6 月：+39.07%
  • 今年以來：-19.74%

