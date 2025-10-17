盤中速報 - Sei大跌8.45%，報0.2美元
鉅亨網新聞中心
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.45%，最新價格0.2美元，總成交量達0.33億美元，總市值11.97億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.22美元，近 1 日最低價：0.2美元，流通供給量：6,006,666,666。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.43%
- 近 1 月：-38.09%
- 近 3 月：-41.04%
- 近 6 月：+22.35%
- 今年以來：-51.21%
