鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過41.85億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-17 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅41%。

24小時跌幅：DEGO(DEGO)24小時跌幅27.9%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：FET(FET)近一週漲幅20.8%；文件幣(FIL)近一週漲幅11.5%；Aptos(APT)近一週漲幅9.88%。